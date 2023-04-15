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لبنان

تحضّروا لتقلّب الطقس.. هكذا سيصبح في الأيام المقبلة!

Lebanon 24
15-04-2023 | 07:39
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع على المرتفعات والداخل بينما تنخفض على الساحل، كما ترتفع نسبة الرطوبة مع تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
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وجاء في النشرة أن الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر خلال الأيام القادمة حتى يوم الخميس المقبل حيث يتحول إلى متقلب مع انخفاض درجات الحرارة. 

معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة. 

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع على المرتفعات والداخل بينما تنخفض على الساحل، كما ترتفع نسبة الرطوبة مع تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
- الحرارة على الساحل من 13 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 20 درجة، في الداخل من 7إلى 24 درجة.


- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، تتراوح سرعتها بين 15 و35كلم/س. 

- الانقشاع: جيد إجمالا. 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60%. 

- حال البحر: مائج إجمالا.               رارة سطح الماء: 19°م. 

- الضغط الجوي: 1015 HPA            أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,09            ساعة غروب الشمس: 09,19

لبنان

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