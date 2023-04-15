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لبنان

هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
15-04-2023 | 09:25
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصراليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 97200 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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