هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 97200 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصراليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.