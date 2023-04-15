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لبنان

الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم.. المركز الوطني للجيوفيزيا يحدد موقعها

Lebanon 24
15-04-2023 | 09:45
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أفاد المركز الوطني للجيوفيزيا، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، بأن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس رختر وقعت اليوم عند الثانية و25 دقيقة بالتوقيت المحلي، وحدد موقعها في منطقة الباروك وشعر بها بعض المواطنين.
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وقال البيان: "يهم مركز الجيوفيزيا أن يوضح أنه ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي نتيجة هذه الهزة".
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