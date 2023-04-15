Advertisement

لبنان

لقاء لقطاع المرأة في "تيار العزم" بشأن العادات في رمضان

Lebanon 24
15-04-2023 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1057482-638171760421433805.png
Doc-P-1057482-638171760421433805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظم قطاع المرأة في "تيار العزم" لقاء تفاعليا بعنوان "رمضاني وعاداتي" مع المدربة ميرنا الأحمد، في مقر القطاع في طرابلس، وذلك استكمالا لدورتين سابقتين عن العادات وأثرها على حياة الإنسان بحيث استهدفت سيدات من القطاع وأعضاء من لجان المناطق.
Advertisement


وتناولت الأحمد خلال اللقاء سبل التخلص من العقبات الكثيرة التي نواجهها، وتحدثت عن تحول العادة إلى سلوك وطريقة تحويلها إلى نقاط قوة. ورأت أن "التغيير الفردي يؤدي إلى التغيير المجتمعي بالابتعاد عن الضغط النفسي والتأرجح الهرموني والخوف من التقدم وتحقيق الهدف".


وشدّدت على "ضرورة تغيير الصورة النمطية أو السلوك في الحياة، وإن كانت الطريق صعبة لكنها ليست مستحيلة وتبدأ من الإرادة الذاتية، ولعل رمضان المبارك خير دليل على قدرتنا على تغيير نمط حياتنا بالكامل".


وفي الختام عرضت مسؤولة القطاع جنان مبيض سكاف تجربتها في تغيير السلوك وأثره في حياة الإنسان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:08 | 2023-04-15
23:02 | 2023-04-15
23:10 | 2023-04-15
23:13 | 2023-04-15
23:22 | 2023-04-15
23:19 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website