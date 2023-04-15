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لبنان
لقاء لقطاع المرأة في "تيار العزم" بشأن العادات في رمضان
Lebanon 24
15-04-2023
|
10:19
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نظم قطاع المرأة في "تيار العزم" لقاء تفاعليا بعنوان "رمضاني وعاداتي" مع المدربة ميرنا الأحمد، في مقر القطاع في طرابلس، وذلك استكمالا لدورتين سابقتين عن العادات وأثرها على حياة الإنسان بحيث استهدفت سيدات من القطاع وأعضاء من لجان المناطق.
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وتناولت الأحمد خلال اللقاء سبل التخلص من العقبات الكثيرة التي نواجهها، وتحدثت عن تحول العادة إلى سلوك وطريقة تحويلها إلى نقاط قوة. ورأت أن "التغيير الفردي يؤدي إلى التغيير المجتمعي بالابتعاد عن الضغط النفسي والتأرجح الهرموني والخوف من التقدم وتحقيق الهدف".
وشدّدت على "ضرورة تغيير الصورة النمطية أو السلوك في الحياة، وإن كانت الطريق صعبة لكنها ليست مستحيلة وتبدأ من الإرادة الذاتية، ولعل رمضان المبارك خير دليل على قدرتنا على تغيير نمط حياتنا بالكامل".
وفي الختام عرضت مسؤولة القطاع جنان مبيض سكاف تجربتها في تغيير السلوك وأثره في حياة الإنسان.
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