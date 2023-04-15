في عكار.. مطلوبٌ خطير بقبضة "الأمن"

أوقفت القوى الأمنية، اليوم السبت في بلدة الحيصة - عكار، أحد أهمّ المطلوبين ويُدعى "ح.ش."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشّمال.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الموقوف متهم بجرم محاولة قتل وسلب وبحقه العديد من المذكرات القضائيّة.