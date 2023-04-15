إطلاق نار وسقوط جرحى.. هذا ما حصل داخل مخيم عين الحلوة

أصيب 3 أشخاصٍ بجروح داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك إثر إقدام شابٍ من آل زبيدات على إطلاق النار داخل حي الصَّفصاف في المخيّم.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في صيدا، فقد جرى نقل الجرحى إلى مستشفى الأقصى داخل المخيّم لتلقي العلاج.