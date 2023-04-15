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لبنان

خريس: لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية بأسرع وقت

Lebanon 24
15-04-2023 | 12:37
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دعا النائب علي خريس النواب للتوجه إلى المجلس النيابي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبناء مؤسسات في أسرع وقت ممكن.
 
وفي كلمة له خلال إحياء ثالث المصور الزميل محمد عامر درويش الحاج موسى في صور، قال خريس: "أننا في المقاومة، التي استطاعت دحر العدو الاسرائيلي بشهدائها وناسها، أجبرنا العدو على الإنسحاب دون قيد أو شرط، واليوم من مدينة صور نتطلع الى فلسطين حيث نرى بأم العين أن الانتصار سيكون حليفاً للشعب الفلسطيني وللقضية، فما نراه من بطولات رغم ما يعانيه الشعب الفلسطيني يؤكد أن الانتصار سيكون حليفهم وهذه القضية والمقاومة ستنتصر في نهاية المطاف".
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وختم خريس: "الشعار الذي طرحناه على الصعيد الداخلي بأن أفضل وجوه الحرب مع العدو هو السلم الأهلي الداخلي والوحدة الحقيقية الداخلية، فتعالوا الى كلمة سواء وكفانا انقسامات، فنحن نريد حماية الوحدة الوطنية والحفاظ على صيغة العيش المشترك، ونحن نعيش أزمة حقيقية على المستوى الوطني، فيما البعض ينتظر الحلول من الخارج، لذلك فإن المطلوب منا أن نعتمد على أنفسنا وسننتصر بالوحدة، كما سينتصر الشعب الفلسطيني بوحدته".

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