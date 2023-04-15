بالأسماء.. هؤلاء هم الفائزون بإنتخابات نقابة المهندسين في بيروت

انتهت الإنتخابات في نقابة المُهندسين في بيروت، مساء اليوم السبت، وذلك بعد يوم اقتراعٍ طويل بدأ منذ ساعات الصباح.

ووفقاً لقناة "الجديد"، فقد فاز في الإنتخابات 5 أعضاء وهم: حسن دمج (تيار المستقبل)، جهاد شاهين (التيار الوطني الحر)، روي داغر (تكتل مصممون)، سلمان الصبح (حركة أمل) وبسام علي حسن (مستقل).

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من جهتها، ذكرت هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل أن "اللائحة المدعومة من تيار المستقبل فازت في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت التي جرت اليوم".



وأشارت في بيان إلى أنّ مرشح "المستقبل" المهندس حسن دمج حل أولاً في انتخابات الهيئة العامة بـ2505 أصوات، والمهندس بسام علي حسن عن رئاسة الفرع الثاني بـ2174 صوتاً.