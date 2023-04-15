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لبنان

في هذه المناطق.. الكهرباء 20 ساعة والفاتورة بـ10 ملايين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2023 | 14:39
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أبدى مواطنون يقطنون في مناطق تتغذى بالكهرباء لمدّة 20 ساعة يومياً من المعامل الكهرومائية، مخاوفهم من "الفواتير" الباهظة التي سيدفعونها تباعاً لاسيما بعد رفع التعرفة للكيلوواط من قبل مؤسسة "كهرباء لبنان" خلال الفترة الماضية.
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وتبيّن أنّ معظم سكان مناطق مثل جون، جزين، المغيرية وغيرها من المناطق، وضعوا في الحسبان دفع مبالغ تصل إلى أكثر من 10 ملايين ليرة عن كل فاتورة وذلك في حال اعتماد تسعيرة "الكيلوواط" المحددة بـ43600 ليرة لبنانية + 20% من قيمة التسعيرة المذكورة.
وقال أحد المواطنين القاطنين في منطقة المغيرية لـ"لبنان24": "نحنُ نحصل على الكهرباء من المعامل الكهرومائية وبسبب إرتفاع التعرفة وغلاء الأسعار، بتنا نأمل أن تنخفض التغذية لأنه قد لا تبقى لدينا قدرة على دفع الفواتير الباهظة مع الوقت".
وأضاف: "لقد قيل أن التعرفة المرتفعة هي من أجل تأمين تكلفة التشغيل وشراء الفيول للكهرباء، والكهرباء التي تأتينا هي من المعامل الكهرومائية التي لا تعمل على الفيول.. فلماذا لا يتم استثناؤنا من التعرفة أو طرح تسعيرة مخفضة لنا؟". 
وختم: "الصرخة لن تكون الآن بل خلال فصل الصيف، إذ أنّ استهلاك الكهرباء سيزداد بسبب استخدام المكيفات، ونعتقد أن التكلفة ستكون كبيرة على المواطنين في الفترة المُقبلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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