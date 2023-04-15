الدولار ينخفض.. كم أصبح سعره مساء اليوم؟

سجل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، تسعيرة تراوحت بين 96500 و 97000 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن سعر العملة الخضراء تراوح عصر اليوم بين 97000 و 97300 ليرة لبنانية.