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لبنان

الدولار ينخفض.. كم أصبح سعره مساء اليوم؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 15:26
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سجل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، تسعيرة تراوحت بين 96500 و 97000 ليرة لبنانية.
 
يُشار إلى أن سعر العملة الخضراء تراوح عصر اليوم بين 97000 و 97300 ليرة لبنانية. 
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