خبرٌ عن آخر هزّة شهدها لبنان.. ما جرى مساء اليوم مُفاجئ!

كشف حساب "LebanonAlerts" المُتخصص برصد الزلازل والهزات الأرضية، أنَّ تطبيق المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء شهد على تحديثٍ لمعلوماته، مؤخراً، وقد جرى حذف تنبيهٍ ورد ضمنه عن الهزة الأرضية التي شهدها لبنان، اليوم السبت بقوة 3 درجات على مقياس "ريختر".

وكانت الهزة المذكورة وقعت عند الساعة 2.25 ظهر اليوم في منطقة الشوف، وقد جرى تحديد مركزها في منطقة الباروك.

كذلك، أفاد الحساب المذكور عن حدوث هزة أرضية ظهر اليوم أيضاً بقوة 3.9 درجات في منطقة البقاع الغربي.

وفي إطار البحث عن حقيقة حدوث الهزة الأخيرة، عمد "لبنان24" إلى معاينة مختلف التطبيقات المعنية برصد الزلازل، فتبين أنه لم يجرِ إدراج حصول أي هزة من هذا النوع في لبنان خلال الساعات الماضية.