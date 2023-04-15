"حزب الله" و "أمل": نحيي الإنجاز الإنتخابي المميز في نقابة المهندسين

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وقالت في بيان: "إذ تعلن الوحدة عن فوز كامل اللائحة المدعومة منها ومن حلفائها في حركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل والمستقلين، تخص بالتهنئة الزملاء المهندسين الفائزين وهم المهندس بسام علي حسن في فرع المعماريين الإستشاريين (الفرع الثاني) والمهندس سلمان صبح في الفرع السادس والمهندسين حسن دمج وجهاد شاهين وروي داغر عن الجمعية العامة".



وختمت: "تتوجه الوحدة إلى الإخوة والأخوات في التجمع الإسلامي للمهندسين على جهودهم الطيبة والمباركة في التحضير والمشاركة الفاعلة في الانتخابات وتتمنى الوحدة لنقابة المهندسين والزملاء المهندسين إحداث نقلة نوعية في دور وأداء نقابتهم بما يعود بالخير والتقدم لهم والوطن عموماً". توجهت وحدة المهن الحرة في "حزب الله" بـ"التهنئة إلى عموم المهندسين بإنجازهم الانتخابي المميز اليوم في نقابة المهندسين وانتصارهم في وجه بعض الذين حاولوا الإساءة إلى وحدتهم بأجواء طائفية شاذة ومرفوضة من الجسم الهندسي عموماً".وقالت في بيان: "إذ تعلن الوحدة عن فوز كامل اللائحة المدعومة منها ومن حلفائها في حركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل والمستقلين، تخص بالتهنئة الزملاء المهندسين الفائزين وهم المهندس بسام علي حسن في فرع المعماريين الإستشاريين (الفرع الثاني) والمهندس سلمان صبح في الفرع السادس والمهندسين حسن دمج وجهاد شاهين وروي داغر عن الجمعية العامة".وختمت: "تتوجه الوحدة إلى الإخوة والأخوات في التجمع الإسلامي للمهندسين على جهودهم الطيبة والمباركة في التحضير والمشاركة الفاعلة في الانتخابات وتتمنى الوحدة لنقابة المهندسين والزملاء المهندسين إحداث نقلة نوعية في دور وأداء نقابتهم بما يعود بالخير والتقدم لهم والوطن عموماً".

بدوره، أصدر مكتب المهن الحرة المركزي في حركة أمل بياناً توجه فيه بـ"الشكر لجميع الزملاء والزميلات المهندسين/ات على المشاركة الرائعة اليوم في التجديد الديمقراطي للحياة النقابية في نقابة المهندسين لا سيما الزميلات والزملاء الذين اقترعوا للائحة المدعومة من حركة امل وحلفائها وبالتعاون مع بعض القوى النقابية والتي فازت في كل المقاعد وبشكل خاص الذين اسهموا في فوز مرشح الحركة الاخ المهندس سلمان صبح في رئاسة فرع المهندسين الموظفين في القطاع العام".



وتابع البيان: "إن مكتب المهن الحرة في حركة امل اذ يتوجه بالتهنئة للزملاء للفائزين فانه يستمر بمد اليد لكافة القوى النقابية للعمل سوياً لانقاذ المؤسسة والمهنة من الواقع الاليم الذي تعيشة تأميناً لمصالح المهندسين ولمساعدة النقابة على استعادة دورها."