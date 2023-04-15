دير سيدة البلمند يستقبل الشعلة المقدسة

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وصلت شعلة النور المقدس، الذي فاض من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس، إلى دير سيدة البلمند البطريركي وكان في استقبالها حشد من المؤمنين.وحمل الشعلة المقدسة من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت إلى دير سيدة البلمند، الارشمندريت الكسي عبود، يرافقه رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس ورّاق.