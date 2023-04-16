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لبنان

من "لبنان 24"... فصح مجيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2023 | 01:00
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على رغم الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان في هذه الأيام العصيبة فإن "لبنان24" يتوجه إلى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي بأحر التهاني بعيد الفصح المجيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يسكب فيض رحمته على لبنان السائر في درب الجلجلة الطويل، على امل أن تكون قيامته قريبة، وأن تنكشح الغمامة السوداء عن سمائه، وأن تعود من جديد إلى صفائها، بعد أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية تُستعاد معه عافية مؤسسات الدولة وحيويتها.
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لبنان

خاص

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