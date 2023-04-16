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لبنان

نائب يحذر : لن أكون في"بوز المدفع "

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2023 | 01:30
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كشف  أحد النواب المسيحيين  أنه  سيحضر في بداية الجلسة التشريعية الثلاثاء ، ولكن اذا تبين له أن الحضور المسيحي لم يكن وازنا في الجلسة فسوف ينسحب بكل راحة ضمير".
وقال إنه أخذ في صدره المرة الماضية أمرا يخص إستمرارية السلطة التنفيذية ، وليس مستعدا اليوم ان يكون في "بوز المدفع " في ملف التمديد للبلديات كون هناك تقاذف متبادل للمسؤولية بهذا الشأن.
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لبنان

خاص

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