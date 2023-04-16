كشف أحد النواب المسيحيين أنه سيحضر في بداية الجلسة التشريعية الثلاثاء ، ولكن اذا تبين له أن الحضور المسيحي لم يكن وازنا في الجلسة فسوف ينسحب بكل راحة ضمير".

وقال إنه أخذ في صدره المرة الماضية أمرا يخص إستمرارية السلطة التنفيذية ، وليس مستعدا اليوم ان يكون في "بوز المدفع " في ملف التمديد للبلديات كون هناك تقاذف متبادل للمسؤولية بهذا الشأن.

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