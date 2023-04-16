خلال انتظار "النور المقدس"..هذا ما قاله كاهن عن النواب

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قارن أحد الكهنة في دردشة مع المؤمنين في أثناء إنتظار وصول شعلة "النور المقدس" بين حضور النواب والسياسيين والمرشحين للإنتخابات النيابية السنة الماضية، حين كانت الكنائس تعج بهم وبمرافقيهم ومناصريهم وجعلوها جزءا من حملاتهم الإنتخابية على مدى ثلاثة أيام، وبين غيابهم اللافت هذه السنة.وقال"خلصت الانتخابات ولم تحضر إلا قلة قليلة منهم.بلا ايمان ومصلحجية".