خلافات نواب بيروت.. تحضيرا للانتخابات البلدية

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اعتبرت مصادر مطلعة ان الخلاقات التي تظهر في الاونة الاخيرة وبشكل فاقع بين النواب السنّة في مدينة بيروت تعود بشكل اساسي الى الاعتبارات الانتخابية المرتبطة بالاستحقاق البلدي.وبحسب المصادر فإن غالبية النواب السنّة في بيروت يرغبون بأن يكون لهم تأثير جدي على مسار الانتخابات البلدية في المدينة لذلك فإن ما يحصل على اكثر من صعيد يصب في هذا الاطار.علما ان تيار المستقبل قد يكون له توجه شبه رسمي مرتبط بكيفية ادارة الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة، خصوصا في حال تم تأجيلها لعدة اشهر.