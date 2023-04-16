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أفادت مصادر مطلعة ان مرشح التيار الوطني الحر لانتخابات نقابة المهندسين جهاد شاهين حصل على اصوات من "الثنائي الشيعي"الامر الذي ساهم بشكل كبير في فوزه بالانتخابات بعضوية الهيئة العامة على حساب مرشحين اخرين.وبحسب المصادر فإن شاهين تفوق على خصومه بفارق كبير بفضل اصوات منحت له من قبل "حزب الله" و"حركة امل"، وهذا كان معروفا خلال اليوم الانتخابي.وتشير المصادر في المقابل، الى ان عددا من مناصري "الثنائي"، لم يلتزموا بدعم مرشح "التيار"في انعكاس واضح للخلاف السياسي الحاصل بين الطرفين.