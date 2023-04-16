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لبنان

وقع عن سطح منزله... طفل يفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
16-04-2023 | 02:05
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أفادت مندوبة لبنان 24" عن تعرض الطفل "خالد عبد الباسط" من بلدة القرنة العكارية، للسقوط عن سطح منزله ما ادى الى وفاته على الفور.
 
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