Advertisement

لبنان

إنتظروا ما سيحملُه طقس لبنان خلال يومين.. هل من أمطار جديدة؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1057653-638172366301447220.jpg
Doc-P-1057653-638172366301447220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهدُ لبنان طقساً مستقراً يستمرّ خلال الأيام الآتية، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية منتصف الأسبوع المقبل.

كذلك، تسيطر على لبنان كتل هوائية حارة نسبياً، وتستمر لغاية يوم الأربعاء.
Advertisement

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: ساحلاً 13 و 25 درحة، بقاعا بين 8 و 24 وعلى الـ 1000 متر بين 10 و 21.
- الجو: مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية
- الرياح: شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30 كم/س 
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80%.
- الضغط الجوي السطحي 1013 hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 23.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:
 
مستقر والجو غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين 18 و 30 ساحلاً وبين 12 و 30 بقاعاً وبين 14 و 25 على الـ 1000 متر، فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.

الأربعاء:
 
مستقر والجو غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين 18 و 29 ساحلاً وبين 12 و 30 بقاعاً وبين 14 و 25 على الـ1000 متر فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:16 | 2023-04-16
23:14 | 2023-04-16
23:25 | 2023-04-16
23:11 | 2023-04-16
16:58 | 2023-04-16
16:53 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website