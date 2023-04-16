إنتظروا ما سيحملُه طقس لبنان خلال يومين.. هل من أمطار جديدة؟

يشهدُ لبنان طقساً مستقراً يستمرّ خلال الأيام الآتية، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية منتصف الأسبوع المقبل.



كذلك، تسيطر على لبنان كتل هوائية حارة نسبياً، وتستمر لغاية يوم الأربعاء.

Advertisement

وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة: ساحلاً 13 و 25 درحة، بقاعا بين 8 و 24 وعلى الـ 1000 متر بين 10 و 21. كذلك، تسيطر على لبنان كتل هوائية حارة نسبياً، وتستمر لغاية يوم الأربعاء.- الحرارة: ساحلاً 13 و 25 درحة، بقاعا بين 8 و 24 وعلى الـ 1000 متر بين 10 و 21.

- الجو: مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية

- الرياح: شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30 كم/س

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80%.

- الضغط الجوي السطحي 1013 hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 23.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:

مستقر والجو غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين 18 و 30 ساحلاً وبين 12 و 30 بقاعاً وبين 14 و 25 على الـ 1000 متر، فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.



الأربعاء:

مستقر والجو غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين 18 و 29 ساحلاً وبين 12 و 30 بقاعاً وبين 14 و 25 على الـ1000 متر فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.