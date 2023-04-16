سلام: على امل ان يعود لبنان الى افضل حال

غرد الرئيس تمام سلام عبر حسابه على "تويتر": "فصح مجيد وكل عيد وانتم بخير الى اخواننا المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي اعاده الله على اللبنانيين جميعا بالخير والامان على امل ان يعود لبنان الى افضل حال".

Advertisement