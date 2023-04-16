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لبنان

سلام: على امل ان يعود لبنان الى افضل حال

Lebanon 24
16-04-2023 | 03:16
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غرد الرئيس تمام سلام عبر حسابه على "تويتر": "فصح مجيد وكل عيد وانتم بخير الى اخواننا المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي اعاده الله على اللبنانيين جميعا بالخير والامان على امل ان يعود لبنان الى افضل حال".
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