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لبنان

خبير زلازل لبناني يحسمُ أمراً مهماً جداً.. ما كشفه يجب معرفته الآن!

Lebanon 24
16-04-2023 | 03:28
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غرّد الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الزلازل المتفرّقة حول العالم والتي يشيّع البعض أنها تنتقل من مكان الى آخر لا تعني شيئاً على الإطلاق، والكلام عن انتقالها لا يمت الى الواقع بصلة. أنصح الجميع بعدم تصديق أو تتبّع أو تناقل أخبار مماثلة لأنها مغلوطة 100%".
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