المطران عوده: ليت النواب يستعملون حسّهم الوطني بدل التحايل على الدستور

رأى المطران الياس عوده أنّ بلدنا بحاجة إلى تجديدٍ وإصلاحٍ حقيقي يطالُ كافة المجالات، مؤكداً أن "الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي"، مضيفاً: "للأسف، فإنّ هذا القرار مفقودٌ لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة".

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وخلال كلمة له خلال قدّاس عيد الفصح، اليوم الأحد، قال عوده: "ليت نوابنا يستعملون حسّهم الوطني بدل غرائزهم ومصالحهم والتحايل على الدستور.. مع هذا، فإنه ينبغي أن نسأل: أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جراء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريباً عدد اللبنانيين؟".



وختم: "نصلّي من أجل أن يتسرّب النور إلى قلوب المسؤولين وعقولهم لتبدأ المسيرة الحقيقية نحو قيامة الوطن والمواطن ومسؤولو الوطن أصبحوا سبباً لموت البلاد والعباد".

