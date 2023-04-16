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لبنان

المطران عوده: ليت النواب يستعملون حسّهم الوطني بدل التحايل على الدستور

Lebanon 24
16-04-2023 | 04:22
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رأى المطران الياس عوده أنّ بلدنا بحاجة إلى تجديدٍ وإصلاحٍ حقيقي يطالُ كافة المجالات، مؤكداً أن "الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي"، مضيفاً: "للأسف، فإنّ هذا القرار مفقودٌ لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة".
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وخلال كلمة له خلال قدّاس عيد الفصح، اليوم الأحد، قال عوده: "ليت نوابنا يستعملون حسّهم الوطني بدل غرائزهم ومصالحهم والتحايل على الدستور.. مع هذا، فإنه ينبغي أن نسأل: أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جراء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريباً عدد اللبنانيين؟".

وختم: "نصلّي من أجل أن يتسرّب النور إلى قلوب المسؤولين وعقولهم لتبدأ المسيرة الحقيقية نحو قيامة الوطن والمواطن ومسؤولو الوطن أصبحوا سبباً لموت البلاد والعباد".

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