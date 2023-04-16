كلامٌ ناريّ من الراعي باتجاه السياسيين: لقد رموا البلاد في الإنهيار الكامل

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي أنه من واجب كل مسؤول في الكنيسة والعائلة والمجتمع والدولة أن يواجه الصعوبات التي تفرضها عليه مسؤوليته، فلا يتهرّب منها ولا ييأس ولا يتكاسل ولا يُبرر تقاعسه وتقصيره.

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وخلال عظة قداس الأحد، شدّد الراعي على أن "المسؤول الحقيقي يواجه الصعوبات ويجد لها حلولاً لئلا تتفاقم وتأتي بالضرر الكبير على من هم في إطار مسؤوليته"، وتابع: "السياسيون تفانوا بكل جهدٍ في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة وفي تكريس الفراغ في الرئاسة الأولى وشلّ المؤسّسات الدّستورية، مجلسَ نواب وحكومةً وإدارات عامّة، منذ 6 أشهر. لقد رموا البلاد في الإنهيار الكامل اقتصاديًّا وماليًّا وإنمائيًّا وإجتماعيًّا، ثمّ عادوا بذات التّفاني و الجهود ليمدّدوا للمجالس البلديّة والإختياريّة، ويا للسّخرية.. ظنًا منهم انهم بذلك يبرّرون عدم إمكانيّة إنتخاب رئيس للجمهورية".