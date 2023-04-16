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لبنان

ما فعله تيار "المستقبل" مؤخراً "غير عادي".. "أنا موجود"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2023 | 04:54
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كشفت نتيجة إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت عن وجود تأثيرٍ غير عادي لـ"تيار المستقبل" ضمن الإستحقاق الذي حصل، إذ أن الفائز الأول في الإنتخابات هو المهندس حسن دمج المنتمي إلى "التيّار". 
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وبحسب الأرقام، فإنّ دمج نال 2505 أصوات، ما يعني أنّ الدعم الذي ناله من المهندسين المؤيدين لـ"التيار" كبيرٌ جداً داخل النقابة وذلك بمعزلٍ عن الأصوات التي نالها مرشحون آخرون كانوا مع دمج في اللائحة نفسها، كجهاد جان شاهين (التيار الوطني الحر) وسلمان صبح (حركة أمل).
وفي السياق، قالت مصادر مشاركة في إنتخابات النقابة لـ"لبنان24" إنّ هناك تحركاً غير عادي للمهندسين المحسوبين على "المستقبل" داخل النقابة من أجل إبقاء تأثير التيار قائماً خلال الإستحقاقات العديدة، معتبرة أنّ المشهدية التي حصلت تؤكد أن "التيار" ما زال موجوداً ولديه تأثيرٌ كبير ضمن المعارك النقابية على أكثر من صعيد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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