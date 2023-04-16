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لبنان

بالصور... ماذا ألقت قوّات العدوّ الإسرائيليّ على مزارعين لبنانيين؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 06:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة مؤللة إسرائيلية قامت بإلقاء قنبلتين دخانيتين على مزارعي التبغ الذين كانوا يغرسون شتولهم بالقرب من السياج الشائك في خلة الغميقة، جنوبي بلدة ‎عيترون.

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ولاحقاً، غادرت القوة الإسرائيلية، فيما واصل المزارعون عملهم كالمعتاد.
 
 
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