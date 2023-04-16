بالصور... ماذا ألقت قوّات العدوّ الإسرائيليّ على مزارعين لبنانيين؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة مؤللة إسرائيلية قامت بإلقاء قنبلتين دخانيتين على مزارعي التبغ الذين كانوا يغرسون شتولهم بالقرب من السياج الشائك في خلة الغميقة، جنوبي بلدة ‎عيترون.



Advertisement ولاحقاً، غادرت القوة الإسرائيلية، فيما واصل المزارعون عملهم كالمعتاد. ولاحقاً، غادرت القوة الإسرائيلية، فيما واصل المزارعون عملهم كالمعتاد.