Advertisement

لبنان

عز الدين: "المقاومة" تعمل على منع العدو من الاستفراد بأي ساحة

Lebanon 24
16-04-2023 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1057741-638172505421328044.png
Doc-P-1057741-638172505421328044.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "يوم القدس العالمي غرس المسمار الأول في نعش الكيان المؤقت، وأضاف: "يوم القدس العالمي أصبح اليوم المقاومة الكبرى والعظمى والشاملة على مستوى الشعوب والقوى السياسية وفصائل المقاومة والدول التي باتت محوراً ممتداً من إيران الى فلسطين، ويشكل نقطة إرتكاز قوية لكل الجيوش الوطنية في المنطقة التي لم يشكك أحد بوعيها وإدراكها خطر العدو الصهيوني ومساندتها ودعمها لفلسطين".
Advertisement
 
وخلال مشاركته في وقفة تضامنية ليوم القدس العالمي في النبطية، قال عز الدين: "في يوم القدس نؤكد ونعلن أن المقاومة ومحورها اليوم يعمل بجد ومسؤولية لمنع العدو من الاستفراد بأي ساحة بل يعمل على التنسيق والتكامل بين الساحات والامكانات والقدرات التي تجعل العدو يحسب ألف حساب لأي تماد في عدوانه وبالتأكيد أي تقدير خاطئ لأي ساحة من الساحات ستجعله يندم على فعله ويتحمل مسؤوليته".
 
ولفت إلى أن "ما يجري اليوم في فلسطين من تهديدات للاقصى والقدس يستطيع المقاومون والمرابطون من تحويله الى فرصة تمكنهم من جعل العدو مكبل اليدين ومنعه من محاولة تغيير قواعد ومعادلات سيف القدس التي رسمتها المقاومة بل ويذهب الى معادلات جديدة تزيده ضعفا وتقوقعا".
 
وأشار إلى أن "العدو اليوم يعاني من تآكل الردع وضعفه في مواجهة المقاومين والمرابطين والمدافعين عن الأرض والمقدسات، وضعف الجبهة الداخلية وانقساماتها يسرع في إضعاف روحية القتال للجيش الاسرائيلي وابقائه في حالة القلق والاضطراب النفسي والعملي مما يعطل قدرته على الانتصار"، مشددا على أن "المقاومة الاسلامية التي رسمت معادلات الردع الحقيقية للعدو باتت اليوم أكثر قدرة على تقييد العدو وجعله أسير الخيارات الصعبة التي لا يجرؤ على اتخاذها لأنه يعلم نتائجها وتداعياتها على كيانه المؤقت".
 
وختم عزالدين: "نؤكد لأهلنا في فلسطين أننا معكم وندعم خياراتكم واجراءاتكم التي تردع العدو وتمنعه من التمادي في إجرامه، وندعو الشعوب والقوى السياسية والمقاومة كافة للجهوزية التامة لمواجهة أي حماقة للعدو ضد المقدسات في القدس والأقصى الذي هو مسؤولية كل حر وشريف في العالم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:16 | 2023-04-16
23:14 | 2023-04-16
23:25 | 2023-04-16
23:11 | 2023-04-16
16:58 | 2023-04-16
16:53 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website