عز الدين: "المقاومة" تعمل على منع العدو من الاستفراد بأي ساحة

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وخلال مشاركته في وقفة تضامنية ليوم القدس العالمي في النبطية، قال عز الدين: "في يوم القدس نؤكد ونعلن أن المقاومة ومحورها اليوم يعمل بجد ومسؤولية لمنع العدو من الاستفراد بأي ساحة بل يعمل على التنسيق والتكامل بين الساحات والامكانات والقدرات التي تجعل العدو يحسب ألف حساب لأي تماد في عدوانه وبالتأكيد أي تقدير خاطئ لأي ساحة من الساحات ستجعله يندم على فعله ويتحمل مسؤوليته".ولفت إلى أن "ما يجري اليوم في فلسطين من تهديدات للاقصى والقدس يستطيع المقاومون والمرابطون من تحويله الى فرصة تمكنهم من جعل العدو مكبل اليدين ومنعه من محاولة تغيير قواعد ومعادلات سيف القدس التي رسمتها المقاومة بل ويذهب الى معادلات جديدة تزيده ضعفا وتقوقعا".وأشار إلى أن "العدو اليوم يعاني من تآكل الردع وضعفه في مواجهة المقاومين والمرابطين والمدافعين عن الأرض والمقدسات، وضعف الجبهة الداخلية وانقساماتها يسرع في إضعاف روحية القتال للجيش الاسرائيلي وابقائه في حالة القلق والاضطراب النفسي والعملي مما يعطل قدرته على الانتصار"، مشددا على أن "المقاومة الاسلامية التي رسمت معادلات الردع الحقيقية للعدو باتت اليوم أكثر قدرة على تقييد العدو وجعله أسير الخيارات الصعبة التي لا يجرؤ على اتخاذها لأنه يعلم نتائجها وتداعياتها على كيانه المؤقت".وختم عزالدين: "نؤكد لأهلنا في فلسطين أننا معكم وندعم خياراتكم واجراءاتكم التي تردع العدو وتمنعه من التمادي في إجرامه، وندعو الشعوب والقوى السياسية والمقاومة كافة للجهوزية التامة لمواجهة أي حماقة للعدو ضد المقدسات في القدس والأقصى الذي هو مسؤولية كل حر وشريف في العالم".