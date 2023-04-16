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لبنان
أبو فاضل يشكر كل من ساهم في انجاح مواكبة النور المقدس الى لبنان
Lebanon 24
16-04-2023
|
07:31
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توجه أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل بالشكر العميق الى كل من ساهم في انجاح مواكبة النور المقدس من الاردن الى لبنان بعدما فاض من كنيسة القيامة في القدس يوم سبت النور.
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وبعد وصول النور الى قاعة كبار الزوار حيث كان في الاستقبال النائب غسان حاصباني، النائب السابق غسان مخيبر، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق، أمين سر اللقاء الارثوذكسي سمير نعيمه، وأعضاء اللقاء العميد المتقاعد غبريال الصانع، المحامي غسان الخوري والسيد ايلي قيامة وعدد من المؤمنين الذين تهافتوا لاضاءة الشموع.
ثم اقام الآباء الأجلاء مراسم الصلاة على النور المقدس، وألقى أمين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل كلمة قال فيها: " نحن فرحون جداً لأننا استطعنا هذا العام ايضاً ان نواكب وننقل شعلة النور المقدس التي تضيء هذه الظلمة التي يعاني منها الشعب اللبناني حالياً، ونتمنى أن ينيرهذا النور عقول المفروض عليهم ان ينزلوا الى مجلس النواب لكي ينتخبوا رئيسا للجمهورية وننتهي من هذا الوضع المتأزم، والذي لا يعرف كيف ينتخب الرئيس عليه ان يجلس جانباً لأن ابناء هذا النور يعرفون كيف يأتون برئيس.
وأضاف، الأمر الآخر الذي اود التشديد عليه هو ان ما قامت به اسرائيل خلال هذا الأسبوع واليوم بالذات ضد الذين حضروا ليتباركوا من هذا النور المقدس هو أمر خطير وغير مقبول ابداً، والذي يقومون به ضد المصلين بالمسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك هو أمر خطير وغير مقبول أبدا: بالله سنذهب كلنا يوماً الى القدس ولن يكونوا هم هناك وستكون القدس مدينة مفتوحة للجميع ولن تكون هناك دولة مهيمنة على الأديان السماوية.
وتابع: أتمنى للشعبين الارثوذكسيين اللذين ما زالا يتعذبان، واعني بذلك الشعبين الروسي والاوكراني ان تنتهي تلك الجلجلة وآلامهم ولا نقبل ان يقول احد لنا انه يريد ان يقيم دولة اسرائيل ثانية في هذه المنطقة وهو يتلقى السلاح من الدولة العبرية ليقتل به الأرثوذكسيين.
وختم قائلا أما نحن أبناء انطاكية وسائر المشرق سنبقى في هذه الأرض لنقول دائما المسيح قام حقا قام.
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