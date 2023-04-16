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لبنان

ما حقيقة إقفال شرطة مجلس النواب باب كنيسة مار جرجس أمام المصلين؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 08:14
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أصدرت قيادة شرطة مجلس النواب بيانا نفت فيه جملة وتفصيلاَ ما نشرته إحدى المنصات الإعلامية الإخبارية الإلكترونية عن إقفال باب كنيسة مار جرجس في ساحة النجمه أمام المصلين.
وأكدت شرطة مجلس النواب بأن كل ما ورد في سياق الخبر هو كذب وإفتراء ويندرج في سياق التحريض الفتنوي الطائفي البغيض.
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وأضافت في بيانها مؤكدة بأن كل الإجراءات المتخذة في محيط مجلس النواب وضمناً كنيسة مارجرجس في ساحة النجمة هي بالتنسيق وبالتوافق وبمباركة من أصحاب السيادة في رعية كنيسة مار جرجس ومع أصحاب السيادة في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس ، الذين بدورهم مشكورين إستنكروا مضمون ما تم نشره من إفتراءات. 
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