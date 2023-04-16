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لبنان

كاتدرائية القديس جاورجيوس - وسط بيروت نفت منع المصلين من الوصول إلى قداس الفصح

Lebanon 24
16-04-2023 | 08:40
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نشرت كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بيانا عبر صفحتها على "فيسبوك" قالت فيه: "ثمة خبر يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أن المؤمنين قد تم منعهم من الوصول إلى كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت من قبل عناصر الجيش اللبناني ووحدات حرس مجلس النواب".
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أضافت: "يهم كهنة الكاتدرائية التوضيح بأن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وأن عدد المؤمنين المصلين في الكاتدرائية نهار الفصح، كما سائر أيام الأسبوع العظيم المقدس، كان بالمئات، وذلك بتسهيلات مباشرة من الجيش اللبناني ووحدات حرس المجلس النيابي مشكورين".

وختمت: "لذلك، نرجو من جميع مروجي الأخبار الكاذبة عدم النطق بلسان الكنيسة، كما نرجو المؤمنين عدم الإلتفات إلى هكذا أخبار فتنوية أو التأثر بها. حمى الله وطننا من كل فتنة ومفتن، وحفظ الجميع سالمين. المسيح قام".
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