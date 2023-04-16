منطقة لبنانيّة من دون كهرباء

سأل أهالي منطقة البترون في بيان، عن "سبب انقطاع التيار منذ 4 أيام من دون أي بيان توضيحي من الجهات المختصة؟"



وناشدوا وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان والشركة المتعهدة أعمال الصيانة، "في حال وجود أعطال على الشبكة، إعطاء التعليمات لمن يلزم للعمل فورا على إعادة تأمين التيار وإطلاع المواطنين على التفاصيل".

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