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لبنان

وفد نيابي غادر الى واشنطن لعقد لقاءات مع صندوق النقد والبنك الدولي... من يضمّ؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 08:56
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غادر وفد نيابي لبناني، ضم النائب فؤاد مخزومي ومستشارته السياسية كارول زوين، والنواب غسان سكاف والياس أسطفان والياس حنكش وأديب عبد المسيح، الى واشنطن وسينضم اليهم نواب آخرون خلال اليومين المقبلين.

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وسيعقد الوفد لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى أعضاء في الكونغرس وسلسلة من المحاضرات يحضرها مسؤولون في الإدارة الأميركية ولقاءات مع الجالية اللبنانية.

وتستمر هذه الزيارة حتى يوم الخميس المقبل.
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