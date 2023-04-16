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لبنان

القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان... العثور على جثة شاب في وادي فيطرون - كفرذبيان

Lebanon 24
16-04-2023 | 09:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشاب م.ح. في سيارته، مصابا بطلق ناري في وادي فيطرون- كفرذبيان.

وعُلم أنّ الشاب من بلدة تبنين الجنوبية.

وقد حضرت القوى الامنية إلى المكان للكشف على الجثة، كما حضر الطبيب الشرعي.
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فيطرون

جثة

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