القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان... العثور على جثة شاب في وادي فيطرون - كفرذبيان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشاب م.ح. في سيارته، مصابا بطلق ناري في وادي فيطرون- كفرذبيان.



وعُلم أنّ الشاب من بلدة تبنين الجنوبية.



وقد حضرت القوى الامنية إلى المكان للكشف على الجثة، كما حضر الطبيب الشرعي.

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