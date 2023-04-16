الموت يُحزن نورا جنبلاط

توفي اليوم الأحد شقيق السيدة نورا جنبلاط المرحوم عصام أحمد الشراباتي، وسوف يتم تقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 نيسان 2023 في منزل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو- بيروت من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء.

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