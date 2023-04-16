Advertisement

لبنان

"مظهره غريب"... إسرائيل تعتقل شخصاً قرب الحدود مع لبنان وهذه جنسيته

Lebanon 24
16-04-2023 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1057789-638172635486448958.jpg
Doc-P-1057789-638172635486448958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش اعتقلت مواطنا إسرائيليا، بعد اقترابه من السياج الحدودي مع لبنان قرب بلدة المطلة.

وأفادت الإذاعة أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المواطن الإسرائيلي وسلمته إلى الشرطة لاستجوابه، في وقت نقلت عن مسؤولين أمنيين أن المواطن "له هيئة أو مظهر غريب". (ٍسبوتنيك)
Advertisement
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:16 | 2023-04-16
23:14 | 2023-04-16
23:25 | 2023-04-16
23:11 | 2023-04-16
16:58 | 2023-04-16
16:53 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website