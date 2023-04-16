"مظهره غريب"... إسرائيل تعتقل شخصاً قرب الحدود مع لبنان وهذه جنسيته

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش اعتقلت مواطنا إسرائيليا، بعد اقترابه من السياج الحدودي مع لبنان قرب بلدة المطلة.



وأفادت الإذاعة أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المواطن الإسرائيلي وسلمته إلى الشرطة لاستجوابه، في وقت نقلت عن مسؤولين أمنيين أن المواطن "له هيئة أو مظهر غريب". (ٍسبوتنيك)

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