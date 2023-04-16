Advertisement

لبنان

دوريات لـ"مخابرات الجيش" في طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1057804-638172680702432269.jpg
Doc-P-1057804-638172680702432269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ مخابرات الجيش تُسيّر دوريات سيارة وراجلة في شوارع وأحياء مدينة طرابلس والميناء.
 
وتأتي هذه الإجراءات لحفظ الأمن في المدينة خصوصاً في فترة الأعياد. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الاشغال: بعد الاشكال الذي حصل في منطقة الجناح تم توقيف 7 اشخاص من قبل الجيش اللبناني الذي يستمر في تواجده في محيط المطار ومخابرات الجيش موجودة بشكل كثيف جداً للحفاظ على امن المطار (الجديد)
lebanon 24
17/04/2023 06:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان سيتخلى عن مبنى قنصليته في دولة أوروبية.. تفاصيل تُعلن السبب
lebanon 24
17/04/2023 06:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
من مصارف لبنانيّة.. هذا ما طلبته مؤسسات ماليّة دولية!
lebanon 24
17/04/2023 06:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل "خائفة".. ماذا فعل "حزب الله" عسكرياً داخل لبنان؟
lebanon 24
17/04/2023 06:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مخابرات الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:16 | 2023-04-16
23:14 | 2023-04-16
23:25 | 2023-04-16
23:11 | 2023-04-16
16:58 | 2023-04-16
16:53 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website