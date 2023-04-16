أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ مخابرات الجيش تُسيّر دوريات سيارة وراجلة في شوارع وأحياء مدينة طرابلس والميناء.

وتأتي هذه الإجراءات لحفظ الأمن في المدينة خصوصاً في فترة الأعياد.