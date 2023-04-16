وسام "بمفعول رجعي"

نشر الملحن اللبناني سمير صفير عبر حسابه عبر موقع فيسبوك صورة جمعته برئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، وهو يستلم منه وساماً، وكتب: "استلمت من الرئيس وسام الارز الوطني برتبة فارس الذي تعذر عليّ استلامه في السابق بسبب تعرضي لحادث في مصر ، اتشرف بهذا الوسام من صاحب الفخامة."

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