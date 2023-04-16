Advertisement

لبنان

وسام "بمفعول رجعي"

Lebanon 24
16-04-2023 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1057807-638172683847128210.jpg
Doc-P-1057807-638172683847128210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر  الملحن اللبناني سمير صفير عبر حسابه عبر موقع فيسبوك صورة جمعته برئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، وهو يستلم منه وساماً، وكتب: "استلمت من الرئيس وسام الارز الوطني برتبة فارس الذي تعذر عليّ استلامه في السابق بسبب تعرضي لحادث في مصر ، اتشرف بهذا الوسام من صاحب الفخامة."
Advertisement

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:16 | 2023-04-16
23:14 | 2023-04-16
23:25 | 2023-04-16
23:11 | 2023-04-16
16:58 | 2023-04-16
16:53 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website