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لبنان

مهندسو "جمعية الخريجين التقدميين": العمل النقابي البعيد عن الاصطفافات الطائفية هو الأسلم

Lebanon 24
16-04-2023 | 12:36
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رحب قطاع المهندسين في "جمعية الخريجين التقدميين"، في بيان، بالعملية الانتخابية "الديمقراطية التي تمت أمس السبت في نقابة المهندسين في بيروت، حيث شارك القطاع بنجاح وبشكل مستقل باعتماد خيارات نقابية تعكس مصالح المهندسين وتجنب الاصطفافات الطائفية والفئوية".
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وهنأ الفائزين في الانتخابات للفرعين الثاني والسادس وللهيئة العامة، وأعرب عن شكره "لجميع المهندسين الذين عبروا عن خيارهم بالتصويت لمرشحيه، وللخيارات النقابية الأخرى التي تبنوا التصويت لها أيضاً".

كذلك، شدّد القطاع على أنّ "النتائج والأرقام التي حصل عليها مرشحوه والخيارات المهنية الأخرى، خاصة في ظل التحالفات الطائفية التي حصلت، تثبت أن العمل النقابي البعيد عن الاصطفافات الطائفية هو الأسلم ويعبر عن تطلعات المهندسين الطامحين لنقابة أفضل".

وختم مؤكداً استمراره بخياراته "في العمل النقابي الممتد لعشرات السنين"، داعياً إلى "تعزيز البعد النقابي في أي انتخابات مقبلة وجعل هذا الهدف فوق كل اعتبار".
 
 
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