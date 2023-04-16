مهندسو "جمعية الخريجين التقدميين": العمل النقابي البعيد عن الاصطفافات الطائفية هو الأسلم

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وهنأ الفائزين في الانتخابات للفرعين الثاني والسادس وللهيئة العامة، وأعرب عن شكره "لجميع المهندسين الذين عبروا عن خيارهم بالتصويت لمرشحيه، وللخيارات النقابية الأخرى التي تبنوا التصويت لها أيضاً".كذلك، شدّد القطاع على أنّ "النتائج والأرقام التي حصل عليها مرشحوه والخيارات المهنية الأخرى، خاصة في ظل التحالفات الطائفية التي حصلت، تثبت أن العمل النقابي البعيد عن الاصطفافات الطائفية هو الأسلم ويعبر عن تطلعات المهندسين الطامحين لنقابة أفضل".وختم مؤكداً استمراره بخياراته "في العمل النقابي الممتد لعشرات السنين"، داعياً إلى "تعزيز البعد النقابي في أي انتخابات مقبلة وجعل هذا الهدف فوق كل اعتبار".