أين سيُعقد اللقاء الدولي الخماسي من أجل لبنان؟

كشف الصحافي السعودي عبدالله العساف عبر قناة الـ"MTV" أنّ اللقاء الدولي الخماسي لبحث الملف الرئاسي اللبناني، سيُعقد في الرياض أواخر شهر نيسان الجاري، على أن يكون على مستوى وزراء الخارجية.

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وسيضمّ اللقاء الخماسي دول السعودية - قطر - مصر - الولايات المتحدة - فرنسا، وسيدخل هذه المرة في الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، وفق الـ"MTV".

وفي حديثه، أشار العساف إلى أنّ اسم الوزير السابق جهاد أزعور سيكون من ضمن الأسماء التي ستُطرح في اللقاء، وقال: "لا أستبعد إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون لكنني أستبعد اسم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية".