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لبنان

أين سيُعقد اللقاء الدولي الخماسي من أجل لبنان؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 13:23
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كشف الصحافي السعودي عبدالله العساف عبر قناة الـ"MTV" أنّ اللقاء الدولي الخماسي لبحث الملف الرئاسي اللبناني، سيُعقد في الرياض أواخر شهر نيسان الجاري، على أن يكون على مستوى وزراء الخارجية.
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وسيضمّ اللقاء الخماسي دول السعودية - قطر - مصر - الولايات المتحدة - فرنسا، وسيدخل هذه المرة في الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، وفق الـ"MTV". 
 
وفي حديثه، أشار العساف إلى أنّ اسم الوزير السابق جهاد أزعور سيكون من ضمن الأسماء التي ستُطرح في اللقاء، وقال: "لا أستبعد إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون لكنني أستبعد اسم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية".
 
 
 
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