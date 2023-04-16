على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 97100 و97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.