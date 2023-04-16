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لبنان

آخر خبر من سوق الدولار.. ماذا طلب الصرّافون مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2023 | 13:53
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كشفت مصادر ناشطة في سوق الدولار لـ"لبنان24" إنّ بعض الصرافين البارزين طلبَ كميات إضافية من الليرة اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وردت إشارات إليهم تفيد بأنّه يجب عليهم تلبية عمليات صرف الدولارات بشكلٍ متصاعد خلال الفترة التي تسبق الأعياد وضمنها أيضاً.
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ولفتت المصادر إلى أنَّ تُجار الدُّولار يستعدون حالياً لحركة ناشطة في السوق، وقد أشيع حديث في ما بينهم عن أنّ هناك إقبالاً كثيفاً من المواطنين لبيعِ دولاراتٍ بحوزتهم، ولهذا يتوجب الإستعداد لذلك باعتبار أن هذا الأمر سيوفر سيولة دولارية في السوق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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