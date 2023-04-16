Advertisement

لبنان

من مصارف لبنانيّة.. هذا ما طلبته مؤسسات ماليّة دولية!

Lebanon 24
16-04-2023 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1057845-638172809164989892.jpg
Doc-P-1057845-638172809164989892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، تقريراً كشفت فيه أنّ "مؤسسات مالية دولية من ضمنها الـIFC التابعة للبنك الدولي، أقرضت المصارف اللبنانية مئات ملايين الدولارات من أجل إقراضها للبنانيين في لبنان في مجالات متعددة منها البيئة والطاقة النظيفة ومساعدة المرأة والصناعات الصغيرة وغيرها، على أن يتم تسديد هذه القروض كغيرها في لبنان".
Advertisement
ونقلت القناة عن مصادر مصرفيّة قولها إنّ "هذه المؤسسات الماليّة الدولية كانت مُدركة أيضاً للمخاطر التي تتخذها في قروضها للمصارف اللبنانية"، ووفقاً للتقرير، فإنه "مع بدء الإنهيار، سارع المقترضون من هذه الأموال من المصارف اللبنانية، إلى تسديدها للمصارف المعنية وفق دولار 1500 ليرة لبنانية وبواسطة شيكات مصرفية. وفي الوقت ذاته، تحركت المؤسسات المالية الدولية لاستعادة أموالها ومن ضمنها الـIFC". 
وكشفت الـ"LBCI" أنّ "قيمة القروض العائدة للـIFC وحدها والمتعثرة بلغت 300  مليون دولار وقد ناقشت الموضوع مع مصرف لبنان الذي أفادها بأنه عليها حل المشكلة مع المصارف المعنية"، وأضافت: "المصارف أرادت إستعادة هذه الأموال خارج لبنان أي بتحويلات من المصارف لحسابها، لكن المصارف المعنية رفضت إذ كيف يمكن أن تسدد أموالاً لمؤسسات مالية عالمية في حين أنها لا تتمكن من تسديد ودائع المودعين اللبنانيين في ظلّ عدم توفر السيولة".
وأشار التقرير إلى أنّ الـ"IFC وغيرها من المؤسسات الدوليّة بدأت مفاوضات مع المصارف المعنية للنقاش في كيفية تسديد هذه الديون وتنوعت الإقتراحات بين إعادة الجدولة أو خصم مبالغ من هذه الديون أو استبدالها بسندات يوروبوند في حوزة المصارف المعنية، وعلم أن بعض المصارف التي لم تقترض سوى مبالغ صغيرة، قامت بتسديدها".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:16 | 2023-04-16
23:14 | 2023-04-16
23:25 | 2023-04-16
23:11 | 2023-04-16
16:58 | 2023-04-16
16:53 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website