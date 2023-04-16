لبنان سيتخلى عن مبنى قنصليته في دولة أوروبية.. تفاصيل تُعلن السبب

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ووفقاً للصحيفة، فإنه "بعد يوم غد الثلاثاء سوف يتم، بعيداً عن أنظار اللبنانيين، وقبيل عيد الفطر المبارك، نزع العلم اللبناني الذي طالما رفرف وفرض نفسه في جادة مالاكوف في الدائرة السادسة عشرة من باريس، ليندمج مع العلم المرفوع في مقر السفارة في شارع "فيلا كوبرنيك" في الدائرة نفسها".وأضافت "النهار": "كذلك، سوف تعلن القنصلية، عبر موقع السفارة على الانترنت عن إجراءات جديدة لاستقبال أصحاب المعاملات، وذلك في الإعلان الرسمي المرتقب، يوم الثلاثاء المقبل".