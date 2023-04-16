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لبنان

لبنان سيتخلى عن مبنى قنصليته في دولة أوروبية.. تفاصيل تُعلن السبب

Lebanon 24
16-04-2023 | 15:46
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كشفت صحيفة "النهار"، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية والمغتربين قررت التخلي عن المبنى الخاص بالقنصلية اللبنانية في باريس ودمجه مع مقر السفارة في العاصمة الفرنسيّة، من أجل توفير كلفة سنوية مقدارها 220 ألف أورو تدفعها لقاء إيجار المبنى.
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ووفقاً للصحيفة، فإنه "بعد يوم غد الثلاثاء سوف يتم، بعيداً عن أنظار اللبنانيين، وقبيل عيد الفطر المبارك، نزع العلم اللبناني الذي طالما رفرف وفرض نفسه في جادة مالاكوف في الدائرة السادسة عشرة من باريس، ليندمج مع العلم المرفوع في مقر السفارة في شارع "فيلا كوبرنيك" في الدائرة نفسها".

وأضافت "النهار": "كذلك، سوف تعلن القنصلية، عبر موقع السفارة على الانترنت عن إجراءات جديدة لاستقبال أصحاب المعاملات، وذلك في الإعلان الرسمي المرتقب، يوم الثلاثاء المقبل".
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