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لبنان

أسلحة حربيّة تهزّ بلدة عكاريّة.. التوتر كبير والجيش ينتشر!

Lebanon 24
16-04-2023 | 16:15
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وقع إشكال فرديّ في منطقة بزال - عكار بين عائلة ضاهر من جهة وعائلتي الحسن والعكاري من جهة أخرى، تطور إلى إطلاق كثيف عبر أسلحة حربية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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وعلى الفور، حضرت قوّة من الجيش إلى المكان وضربت طوقاً أمنياً، وقد أقام عناصرها نقاط تفتيشٍ في البلدة، فيما العملُ جارٍ على تعقب مُطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.
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