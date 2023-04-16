أسلحة حربيّة تهزّ بلدة عكاريّة.. التوتر كبير والجيش ينتشر!

وقع إشكال فرديّ في منطقة بزال - عكار بين عائلة ضاهر من جهة وعائلتي الحسن والعكاري من جهة أخرى، تطور إلى إطلاق كثيف عبر أسلحة حربية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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