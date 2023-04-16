نداءٌ من روكز للمواطنين: للمشاركة بكثافة في تحرّك يوم الثلاثاء

أطلق النائب السابق شامل روكز نداءً إلى اللبنانيين دعا فيه جميع المواطنين للمشاركة بكثافة في تحرّك يوم الثلاثاء الذي سيقيمه حراك العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح، وذلك من أجل "التعبير عن الغضب ضد السلطة"، وللمطالبة بأبسط الحقوق.

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واعتبر روكز أنّه السلطة الحالية تعمل على حساب اللبنانيين، مشيراً إلى أنه "يجب على المواطنين النزول إلى الساحات للتأكيد على أن هناك إرادة للتغيير ضمن السبل الدستورية".



كذلك، فقد شدّد روكز على أن السياسات الخاطئة هي التي أوصلت لبنان إلى هذا المرحلة العصيبة، مؤكداً أن الوقت حان لوضع حدّ للسلطة التي ساهمت في إفقار اللبنانيين.



وطالب روكز في ندائه بضرورة تحرك اللبنانيين للمطالبة بدولة مؤسسات تحفظ حقوقهم وتؤمن لهم العيش الكريم وتوفر لهم فرص العمل وترعى أبناءهم من دون الحاجة لإستجداء السياسيين.