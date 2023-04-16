مقدمات النشرات المسائية

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فصح مجيد للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي. في الفترة الفاصلة بين عيدي الفصح المجيد بتقويمه الشرقي والفطر السعيد نهاية الاسبوع المقبل يسود الجمود المشهد الرئاسي، في الوقت الذي ترصد فيه القوى السياسية باهتمام التطورات الجارية بالتحركات المتصلة بالعلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران بشكلها الكامل خصوصا لجهة إنهاء الحرب في اليمن وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية ما يؤشر إلى انعكاسات حتمية ستبلغ الوضع في لبنان سواء في وقت سريع أو متوسط المدى إما قبل انعقاد القمة العربية في السعودية في التاسع عشر من ايار المقبل أو بعدها فيما فرنسا الدولة الأكثر انخراطا مستمرة في جهود حل الأزمة الرئاسية في انتظار انعقاد الاجتماع الخماسي الثاني .فهل تنخرط القوى السياسية بدورها بمسار جديد فتتغير خارطة المواقف لدى جميع الاطراف؟اليوم وفي قداس الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن مسؤولي الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد والعباد مشيرا الى ان القرار مفقود لأن البلد بلا رأس والمجلس النيابي مشتت ولم ينفذ دوره في انتخاب الرئيس وفي التشريع لم ينفذ الخطوات الإصلاحيةوفي عظة قداس الاحد الجديد من بكركي فكلام ناري للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بقوله ان السياسيين رموا البلاد في الإنهيار الكامل سائلا النواب كيف رفضتم الإجتماع لغاية تاريخه لانتخاب رئيس للجمهورية واليوم تجتمعون بكل سهولة وتؤمنون النصاب من أجل تأجيل إستحقاق دستوري آخر وطني وديموقراطي هو إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية؟في المشهد الخارجي التطورات متسارعة فعملية تبادل الاسرى الواسعة بين طرفي النزاع في اليمن اكتملت ووزير الخارجية السورية في تونس غدا والى السعودية يصل وفد قيادي من حركة "حماس" اليها في زيارة رسمية من شأنها تدشين صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من القطيعة اما السودان فيشهد مواجهات محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط دعوات عربية واممية لوقف الصراع.فصح مجيد لجميع اللبنانيّين والمسيحيّين، وخصوصاً لأبناء الطوائفِ المسيحيّة التي تتبّع التقويمَ الشرقي. وفيما العالمُ يحتفل بالعيد، الحرب الدمويّةُ تواصلت في السودان لليوم الثاني على التوالي. فالمعارك بين الجيشِ السوداني وقواتِ الدعم السريع مستمرة، إن في العاصمة الخرطوم أو في عدد من المدن والمناطقِ الأخرى، لا سيما منها التي تحوي قواعدَ عسكرية. الجيش أعلن أنه لا تفاوضَ ولا حوارَ قبل حلِّ وتفتيتِ قواتِ الدعمِ السريع التي وصفها بالميليشيا المتمرّدة. في المقابل، وصف قائدُ قواتِ الدعم السريع قائدَ الجيش بأنه كاذبٌ ومجرم، وأكد أنَّ قواتِه ستواصل القتالَ حتى تسليم قائدِ الجيش إلى العدالة.إذاً الحربُ مفتوحةٌ وطويلةُ الأمد إلا إذا حسمها الميدان. وخصوصاً أن المساعي الديبلوماسية لا تزال خجولةً وبلا فاعلية . أفلا يعني هذا أنّ السودان ينزلق شيئاً فشيئاً إلى حرب أهلية مفتوحة لا يدري أحدٌ متى وكيف تنتهي؟محليا، رَغمَ عطلةِ الفصح، فان الانظارَ موجهةٌ الى يوم الثلثاء. ففيه ينعقدُ مجلس النواب في جلسةٍ، بل في مسرحيةٍ عُنوانها تشريعُ الضرورة، وغايتُها تأجيلُ الانتخاباتِ البلدية والاختيارية ، لمدةِ سنة على الارجح. ووَفقَ البوانتاجات المختلفة فان اركان المنظومة نجحوا في استنفارِ قِواهِم المبعثرة ، وسيُؤَمِّنون النصاب الضروري لجلسةٍ هدفُها ابعاد كأس الانتخابات المرة عن احزابهم وتياراتهم.فما هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي لا تجتمعُ الا على خراب والبلد وتدمير المؤسسات؟ وما هذا البرلمان الفاشل والعاجز والمتآمر؟ فمنذً خمسةِ اشهرٍ ونصف الشهر ونوابُ الامة لا يجتمعون لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وها هم يجتمعون فجأةً لمنع انتخابِ رؤساء البلديات والمخاتير! فليوقِف نوابُ الامة استخفافَهم بعقولنا واكاذيبَهم علينا. فأيُهما اهم: تشريعُ الضرورة الذي يؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية، ام انتخابُ الضرورة، الذي يأتي برئيسٍ جديد للجمهورية ؟ قديما قيل: الكِذبُ ملحُ الرجال، اما اليوم فصار الكِذبُ، للاسف، ملحَ النواب!!في يوم الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي قداديس وصلوات وعظات وجمود سياسي داخلي يوازيه حراك قوي على المستوى الإقليمي. الجمود المحلي يخرج منه لبنان مطلع الأسبوع مع الجلستين التشريعية والحكومية المقررتين بعد غد الثلاثاء واللتين يشكل عنوان الإنتخابات البلدية والإختيارية قاسمهما المشترك. فالجلسة التشريعية يطرح فيها التمديد للمجالس البلدية والإختيارية فيما تبحث الجلسة الوزارية في تغطية تكاليف العملية الإنتخابية إلى جانب بنود ذات صلة بتقديمات مالية وإجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص.في المشهد الإقليمي تتزاحم العناوين والملفات لكن أبرزها ما يتصل بالإشتباكات الدائرة في السودان لليوم الثاني على التوالي. أكثر من خمسين قتيلا وستمئة جريح سقطوا حتى الآن في الإشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وهما الطرفان اللذان ينسب كل منهما إلى نفسه تحقيق إنجازات الأمر الذي يسارع الآخر إلى نفيه. فهل ستبقى الكلمة للرصاص والمدافع والطائرات؟ أم ينْصت طرفا الصراع إلى الدعوات التي أطلقت من قريب ومن بعيد لوقف القتال وتغليب لغة الحوار؟بدء المعارك في السودان يوازيه عمل على إنهاء الحرب في اليمن حيث أسدل اليوم الستار على عملية تبادل الأسرى فيما تجري جولة جديدة من المفاوضات بين السعودية وحركة أنصار الله الأسبوع المقبل في صنعاء.وعلى مستوى الإنفتاح العربي - السوري يحط وزير الخارجية السوري فيصل المقداد غدا في تونس بعد زيارة مماثلة للجزائر. ومن باب الإنفتاح تدخل حركة حماس إلى السعودية من خلال زيارة وفد منها المملكة غدا بعد قطيعة منذ العام 2015.حتى التاسع عشر من آيار المقبل، موعدِ انعقاد القمة العربية في الرياض, لا يمكن توقع حجم المفاجآت السياسية التي تقودها السعودية على مستوى الشرق الاوسط والعالم، ابرزها اليوم وصول وفد من حركة حماس الى المملكة وسط حديث عن مصالحة فلسطينية فلسطينية.خلف الضربات الديبلوماسية التكتيكية، قرارُ "صنع السلام" الذي اتخذه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، ويعمل عليه على اكثر من ملف, من خفض التوتر مع ايران، الى ضمان الامن على حدود كل المملكة، الى اعادة سوريا الى الحضن العربي، وصولا الى ترؤس السعودية قمة العرب, باستراتيجية ريادية، على مستوى السلام والاقتصاد والاستثمار.قبل بلوغ هذا التاريخ، مطبان:- الاول توحيد الموقف العربي تجاه عودة دمشق الى جامعة الدول العربية, وهو ما سيتظهر من خلال لقاء عمان المرتقب، والجولاتِ التي يقوم بها وزير الخارجية السوري.- والثاني انفجار الوضع الميداني في السودان، وكيفية ُ ضبطه، لا سيما ان وزير الخارجية الاميركي اعلن باكرا اليوم انه اتفق مع نظيريه السعودي والاماراتي على ضرورة ان ينهي طرفا النزاع، الاقتتال هناك من دون شروط مسبقة. فكيف ستقنع السعودية ومعها الامارات، القوات الحكومية التي يترأسها عبد الفتاح البرهان من جهة، وقواتِ الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو, المعروف بحميدتي من جهة اخرى، بتغليب الحوار على الحرب، وصولا الى حل يرتبط بكيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش، اذ يصر البرهان على إتمام العملية خلال عامين، بينما يتمسك حميدتي بـفترة العشر سنوات لاتمام الاندماج؟وسط التعقيدات هذه، لبنان في اسفل الاهتمامات العربية، ومسؤولوه يبحثون عن انتصارات وهمية تبدأ بمعركة تطيير الانتخابات البلدية، ولا تنتهي بكيفية تعديل مادتين في قانون النقد والتسليف تتيحان للحكومة اصدار مشاريعِ قوانين ترتبط بطبع العملة، التي وفي معلومات خاصة بالـLBCI ستفضي بعد جلسة الحكومة الثلثاء، الى قرار باصدار ورقة ال500 الف ليرة. فمبروك لمسؤولينا الانتصاراتُ الوهمية، فيما التضخم يأكل العملة الوطنية، ومبروك لهم التفرج على الحلول التي هي بعيدة عنا. اما نحن فمبروكة علينا الاعياد التي انستنا ولو موقتا، جزءا من همومنا.أيام قليلة، وتبدأ مرحلة ما بعد الاعياد المسيحية والاسلامية، التي دعا الجميع الى انتظارها، بلا سبب مقنع على الارجح، الا التزام العادة السيئة لدى البعض بتحديد المواعيد الوهمية للتسويات، من دون ان يكون ذلك مقرونا بمعطيات ملموسة، تدفع الى الاستنتاج بأن الحلول قبل هذا الموعد، او بعد ذاك.فماذا سيتغير بعد الاعياد؟ هل سيعلن مرشح الثنائي سليمان فرنجية العزوف عن الترشيح، لتفتح الطريق امام البحث عن مرشح مقبول على المستوى المسيحي والوطني هل سيعيد انصار الفرض النظر في خيارهم، افساحا في المجال امام توافق انقاذي؟ هل سيخطو المتمترسون خلف منطق التحدي خطوة في اتجاه الآخرين، لكسر الحظر المفروض من قبلهم على الحوار المسيحي- المسيحي ثم الحوار الوطني للتفاهم على مخرج وخارطة طريق؟ طالما الاجوبة على الاسئلة السابقة غائبة، ماذا سيتغير بعد الاعياد؟ وهل يكفي ترقب التطورات الاقليمية المتسارعة لتوقع انتخاب رئيس؟ وماذا لو تمرد الداخل على اي توجه خارجي لا يناسبه؟التجارب التاريخية كثيرة، حين اسقط الموقف المحلي توافقات خارجية كبرى، من 1988 الى 2016. فما الذي يمنع تكرارها اليوم؟ ولماذا لا يكون التمرد الداخلي هذه المرة، لا لمجرد الرفض، بل للمبادرة لانقاذ لبنان؟في الانتظار، البديل الوحيد هو السجالات والمزايدات، وموضوعها في هذه الساعات جلسة تشريع الضرورة والتمديد للبلديات والمخاتير منعا للفراغ بعدما ثبت عجز الحكومة وكذب اركانها في شأن التحضيرات.جمهورية بمعسكرين شرعيين.. فالسودان دولة الفكر وتشكيل الوعي ورجال الكتاب والمخزون الثقافي، لم تجد حرفا واحدا يعقل عسكرها وضباطها وفوهات بنادقها انقلب الرصاص على الرصاص.. فأنتج حربا ضائعة، ومدنا محروقة، ومطارات رهينة بين أيادي المسلحين، وضحايا مدنيين فاقت أعدادهم ارقام العسكريين دول عديدة هي حطب الحرب.. افواج من العواصم تتحرك لكن الصراع الذي أضرم نيرانه بين فريقين في السودان لا يزال يخضع للترتيب الجغرافي ولاصطفافات هذه الدول بين مؤيد للرئيس وداعم لنائبه والغموض الذي يحيط بفرز الدول يسري ايضا على المكاسب العسكرية في الميدان.. حيث يخوض فريقا البرهان وحميدتي حروبا اعلامية ضارية بالاعلان عن سيطرة كل منهما على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومقار تابعة للجيش والدعم السريع ومحطة بث التلفزيون الرسمي ليس واضحا حجم السيطرة لكل من عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة والرئيس الفعلي للبلاد، أم نائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي لكن الواضح ان الطرفين لم يمتثلا لدعوات دولية وعربية بوقف القتال الفوري.. واختلفا حتى على منح التقاتل مهمة سماح لأربع ساعات آمنة وبائسة حاولت الجامعة العربية التدخل.. لكن دعواتها أطلقت عليها النيران فيما دخلت السعودية على خط المناشدة، وحث وزير خارجيتها فيصل بن فرحان المعسكرين على وقف كل اشكال التصعيد.. مجريا اتصالين بالبرهان وحميدتي في وقت اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أنه سيتوجه فورا الى الخرطوم وبدا أن محوري النزاع ليسا على استعداد للحوار في الوقت الراهن، إلا بعد تسجيل انتصارات ومكاسب على ارض الميدان وهذه الدائرة النارية المغلقة دفعت باقتراح قدمه خبير على خطوط وقف اطلاق النار هو وزير خارجية قطر الاسبق حمد بن جاسم .. الذي دعا دول الجامعة العربية إلى إرسال قوة عربية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، والإشراف على وقف النار وفي اول رصد لإشارات التدخل الخارجي، قال بن جاسم إن ما يعصف بالسودان اليوم ما هو إلا تبعات لنصائح مغرضة وتدخلات خارجية بلغت ذروتها يوم الانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير.وإلى حين اتضاح الصورة الانقلابية في السودان وداعمي مسارها.. فإن في لبنان من يتخذ أدوارا شبيهة، لكن "بلا رصاص"، فقوات الدعم السريع المتمثلة بالتيار الوطني دعما لجلسة التشريع قد تبدأ بمراجعة حساباتها.. لاسيما إذا ما أرادت المزايدة على القوات اللبنانية التي ستعلن مقاطعتها الجلسة واليوم رمي تساؤل من عضو التيار النائب السابق إدي معلوف قد يقلب مسار الجلسة.. لاسيما إذا ما اشترط التيار على رئيس الحكومة اعترافا صريحا بعجزه عن اجراء الانتخابات البلدية، أو طلب مباركة علنية من البطريرك الراعي وضرب التيار أخماسه بأسداسه حيال الجلسة، بعدما سبقته القوات الى حفل اعلان براءتها من دم الجلسة لكن رأس الكنيسة ضبط القوتين المسيحيتين وغيرهم من النواب بالجلسة المشهودة.. وسأل النواب: كيف رفضتم الإجتماع لانتخاب رئيس، واليوم تجتمعون بكل سهولة وتؤمنون النصاب من أجل تأجيل إستحقاق دستوري آخر؟ لم يوفر الراعي جهة، ولم يميز نائبا معطلا أو ممددا عن غيره من النواب فقرأهم على حقيقتهم.. بوجوههم المزيفة التي تدعي الحرص على جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ثم تضرب أقوالها بأفعالها وتجري استثمارات سياسية على ظهر تأجيل الانتخابات البلدية و"العلم عند الله" أن الرئيس نجيب ميقاتي سمع ما لا يرضيه لدى زيارته المطران الياس عودة مساء اليوم.. فهو خرج من دون الادلاء بأي تصريح، بعدما تم تجهيز الطاقم الصحافي لهذا الغرض وعلى الارجح أن التوبيخ للسياسيين الذي يدلي به عودة أسبوعيا على مذبح الكنيسة، قد أهداه مباشرة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال.