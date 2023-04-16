لقاء الأسد - فرنجية: زيارة جس نبض رئاسية؟

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ذكرت" الراي الكويتية" ان رئيس تبار المردة سليمان فرنجية الذي سبق أن زار باريس، عَقد أخيراً ما وُصف بـ«لقاء عائلي» مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وهو اللقاء الذي حرص الجانبان على إبقائه بعيداً عن العدسات وخارج نطاق التداول الإعلامي.وعلمت «الراي» من مصادر تسنّى لها الاطلاع على أجواء اللقاء بين الأسد وفرنجية أن الرئيس السوري تمنّى لصديقه التوفيق في مهمته، آملاً في رؤيته رئيساً للبنان، وأعرب له عن اعتقاده بأن حلفاءهما في لبنان يبذلون ما في وسعهم من جهود لإزالة العقبات من طريق وصوله إلى الرئاسة.وثمة مَن يعتقد في بيروت أن فرنجية أراد من زيارته للأسد القيام بعملية جسّ نبض حيال مسألتين: إمكان اضطلاع الرئيس السوري بأي دور في لحظة الانفتاح العربي على دمشق، ومناقشة مواقف الأطراف اللبنانية ولا سيما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من الاستحقاق الرئاسي في ضوء معاندة الأخير ورفْضه انتخاب رئيس «المردة».بدورها كتبت" الانباء الكويتية":تتضح صورة الوضع المعقد ايضا، من فشل كل المساعي التوفيقية التي جرت لترتيب انتخاب رئيس للجمهورية، وتشير المعلومات الى وجود تعارض جوهري بين القوى الخارجية المتابعة للملف اللبناني على اسم المرشح، لاسيما بين الدول الخمس التي اجتمعت سابقا في باريس، وقد تجتمع مجددا في الرياض قبل انعقاد القمة العربية.ويترافق ذلك مع تراجع منسوب التسامح عند الكتل البرلمانية الأساسية، بحيث يتمسك كل منها بموقفه المتشدد، بينما تعتب مرجعيات مسيحية على الرئيس نبيه بري لأنه لم يدع مجلس النواب لانتخاب رئيس منذ أكثر من 3 أشهر.