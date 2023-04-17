العينُ على جنبلاط.. ماذا سيفعل قريباً؟

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لم يُوقف رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إتصالاتهِ السياسيّة على صعيد الملف الرئاسيّ، فهو ومنذ عودته من باريس إثر زيارته الأخيرة التي قام بها إلى هناك الشهر الماضي، مُصمّمٌ على تحريك المياه السياسية الراكدة، وقد أجرى للغاية مؤخراً محادثاتٍ جانبية هادئة وراء الكواليس مع أطرافٍ مختلفة للبحث في سُبل الخروج من الدوامة القائمة.مصادر مقرّبة من "التقدمي" قالت لـ"" إنّ "جنبلاط ما زال متمسكاً بلائحة الأسماء التي طرحها للرئاسة، لكنه في الوقتِ نفسهِ لم يُنهِ تواصله مع المرشح الرئاسي النائب ميشال معوّض"، لافتة إلى أنه من الممكن أن يطلق جنبلاط حراكاً رئاسياً جديداً بعد شهر رمضان والأعياد وذلك في ضوء الإتصالات التي يُجريها بين الداخل والخارج.وعن التواصل مع "حزب الله" والحوار معه بشأن طرح رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية، أشارت المصادر إلى أنَّ "الإشتراكي" لم يقطع اتصالاته مع أحد، إلا أن جنبلاط كان واضحاً في موقفه بأنّ حظوظ فرنجية للوصول إلى الرئاسة ضعيفة وهذا الأمر لم يتغيّر.