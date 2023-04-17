الطعن قيد الاعداد

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لن تنتظر قوى المعارضة النيابية نتائج الجلسة التشريعية المقبلة غدا الثلاثاء، فبالإضافة الى حسم مقاطعتها هذه الجلسة المخصصة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، ينكبُّ عدد من نوابها الحزبيين والمستقلين، بالإضافة الى نقباء محامين سابقين، وخبراء دستوريين على إعداد طعن يقدم الى المجلس الدستوري إما يوم الخميس المقبل أو الثلاثاء بعد عيد الفطر. ويشير المصدر الى أن هذا الطعن من المؤكد أنه سيبطل قرار التمديد للبلديات اذا كان التمديد لمدة سنة أو سنتين وليس تمديدا تقنيا.