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في ظل الخلافات المتزايدة في وجهات النظر حيال قضايا سياسية ودستورية عدة، يتوسع التوتر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حركة أمل" من جهة و" القوّات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع من جهة أخرى.وبحسب مصادر مطلعة فإن حركة امل حمّلت امس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "القوات اللبنانية" مسؤولية اختلاق اخبار عن منع شرطة مجلس المصلين من الوصول الى كاتدرائية القديس جاورجيوس للاحتفال بقداس عيد الفصح.كما ان إصرار القوات على مقاطعة الجلسة التشريعية ساهم بشكل كبير في توتر العلاقة الثنائية مع حركة امل وهذا ما بدأ يظهر في الكثير من الجلسات السياسية الخاصة.في المقابل تنفي أوساط "القوات اللبنانية" اي علاقة لها باختلاق رواية منع المصلين من دخول الكاتدرائية، وتؤكد ان لا خلاف شخصيا مع احد بل تباعد في التوجهات والمقاربات السياسية خصوصا حبال قضايا اساسية لا مساومة عليها.